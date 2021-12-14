إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل قرب نتانيا

أصيب شاب، يبلغ 20 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل بورشة بناء بالقرب من مدينة نتانيا، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 15:30 حول سقوط عامل من علو في ورشة بناء بالمنطقة الصناعية ’عيمك حيفر’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في منطقتي الرأس والبطن".

وذكر أحد المضمدين أن "العامل أصيب إثر سقوطه عن سقالة من علو 4 أمتار، وعلى فور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان قبل نقله إلى المستشفى".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.