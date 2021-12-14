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هدم مبنيين في رهط

تاريخ النشر: 14/12/2021 - 08:47

هدم مبنيين في رهط
رهط، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة مبنى يعود لعرب العتايقة في حارة 4 ومبنى آخر يعود لعائلة أبو صهيبان في حارة 21 بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وتذرعت السلطات بـ"البناء دون ترخيص" لهدم المبنيين في رهط.

ويواصل أفراد من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" اقتحام البلدات العربية في النقب واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية، فيما واصلت السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين العرب في المنطقة، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

وواصلت السلطات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية كالعراقيب وحورة بالنقب وغيرها.

هذا، واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

بودكاست عرب 48

#رهط
#النقب
#هدم المنازل
#العتايقة
#أبو صهيبان

هدم مبنيين في رهط

هدم مبنيين في رهط

هدم مبنيين في رهط

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