اجتماع أميركي - فلسطيني هو الأول منذ 5 سنوات

عقد مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اجتماعا افتراضيا مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، لتجديد الحوار الاقتصادي الأميركي - الفلسطيني، وهو أول اجتماع من نوعه منذ خمس سنوات.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قطعت الاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2017، ردا على قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد انتخاب إدارة الرئيس جو بايدن.

وصدر بيان مشترك عن الجانبين ورد فيه أن المشاركين أقروا بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وتعهد الجانبان بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.

وقال البيان إن الاجتماع عقد "لتجديد الحوار الأميركي الفلسطيني الاقتصادي"، وأشار إلى أن الاجتماع ضم مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن كبار المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين ناقشوا مواضيع رئيسية بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأميركية، واللوائح الأميركية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأميركية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية".

ووفقا للبيان فإن الجانبين اختتما الحوار "بالاتفاق على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني كما حددت الإدارة الأميركية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".

وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، إن نمو الاقتصاد الفلسطيني "سيؤدي دورا مهما في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع اسرائيل".

وترأس الوفد الفلسطيني في الحوار لهذا العام، وزير الاقتصاد، خالد العسيلي، وضم الوفد: محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة، جميل مطور، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، هيثم الوحيدي، ومستشاري رئيس الوزراء اسطيفان سلامة وشاكر خليل.

وضم الوفد الأميركي إلى جانب لمبرت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية، هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية الأميركية، جورج نول، ونائب مساعد وزير الخزانة، إريك ماير، وكبير مسؤولي التجارة، روبين كيسلر، ونائب مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ميغان دوهرتي، ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ألير غروبس، وكبير مستشاري مؤسسة تمويل التنمية، كايلي ميرفي، بالإضافة لمسؤولين آخرين من وزارات الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والطاقة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.