3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب طمرة

أصيب 3 شبان بجروح خطيرة ومتوسطة في حادث طرق أدى إلى انقلاب سيارة على شارع 70 بمحاذاة مدينة طمرة، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 12:58 حول حادث طرق بين حافلة صغيرة وسيارة خصوصية قرب طمرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين وصفت حالتهما بالمتوسطة والطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 353 شخصا بينهم 105 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية صباح اليوم الأربعاء.