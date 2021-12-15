  2. محليات
  3. أخبار محلية

3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب طمرة

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 13:15

3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب طمرة
من مكان الحادث (تصوير مركز الزهراوي)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب 3 شبان بجروح خطيرة ومتوسطة في حادث طرق أدى إلى انقلاب سيارة على شارع 70 بمحاذاة مدينة طمرة، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 12:58 حول حادث طرق بين حافلة صغيرة وسيارة خصوصية قرب طمرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين وصفت حالتهما بالمتوسطة والطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 353 شخصا بينهم 105 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية صباح اليوم الأربعاء.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#طمرة
#سيارات

3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب طمرة

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جمعية الجليل تعقد مؤتمرا دوليا عن المياه والطاقة بالناصرة
جمعية الجليل تعقد مؤتمرا دوليا عن المياه والطاقة بالناصرة

2021-12-15

إضرام النار بشجرة الميلاد في الرامة
إضرام النار بشجرة الميلاد في الرامة

2021-12-15

قتيل في جريمة إطلاق نار باللد
قتيل في جريمة إطلاق نار باللد

2021-12-15

الأكثر قراءة

مقتل شاب خلال شجار في بيت لحم

مقتل شاب خلال شجار في بيت لحم

2021-12-14
الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

2021-12-14
كتاب: نتنياهو حاول الانسحاب من الاتفاق مع الإمارات قبل إعلانه بيوم

كتاب: نتنياهو حاول الانسحاب من الاتفاق مع الإمارات قبل إعلانه بيوم

2021-12-14
الحرب الإيرانية الإسرائيلية مستبعدة رغم قرع طبولها

الحرب الإيرانية الإسرائيلية مستبعدة رغم قرع طبولها

2021-12-14
اجتماع أميركي - فلسطيني هو الأول منذ 5 سنوات

اجتماع أميركي - فلسطيني هو الأول منذ 5 سنوات

2021-12-14