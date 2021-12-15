تونس إلى نهائي "كأس العرب" عقب فوزها على مصر بهدف قاتل

تأهّل المنتخب التونسيّ إلى نهائي بطولة "كأي العرب" المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، عقب تغلّبه على نظيره المصريّ بهدف قاتل دون ردّ، جاء في الثواني الأخيرة من زمن مباراة الدور نصف النهائي.

وأظهر الطرفان رغبة كبيرة في التسجيل من بداية اللقاء ولعب كلاهما بأسلوب هجومي أسفر عن العديد من الفرص على المرميين، بدأها المدافع التونسي منتصر الطالبي برأسية قوية ردتها العارضة المصرية.

جماهير تونسية في ملعب المباراة (الأناضول)

ورد منتخب "الفراعنة" جاء عبر التسديد من خارج منطقة الجزاء، بينما أهدر مروان حمدي أخطر الفرص المصرية عندما فشل في استغلال عرضية مميزة من زيزو، سبقها تصويبة من أحمد حجازي تصدى لها حارس منتخب تونس.

وارتفع نسق اللعب أكثر مع انطلاق الشوط الثاني، وشهدت الدقيقة 59 احتساب ركلة جزاء لمنتخب تونس، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو "الفار" والتي قررت إلغاء القرار واستكمال المباراة وسط صدمة للجماهير التونسية.

(الأناضول)

وفرض "نسور قرطاج" أفضلية واضحة بعدها واستطاع خطف الفوز في اللحظات الأخيرة بهدف عكسي أحرزه عمرو السولية في مرماه برأسية خاطئة غالط بها الحارس محمد الشناوي.

وتنتظر تونس في النهائي المتأهل من مواجهة الجزائر وقطر البلد المضيف.

(الأناضول)

وتأهلت مصر للدور نصف النهائي، إثر تغلبها على الأردن (3ـ1)، فيما خطفت تونس بطاقة التأهل بعد فوزها على عمان (2ـ1).