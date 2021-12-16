الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 3 إصابات بأوميكرون

أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينية، الخميس، إصابة 3 أشخاص بمتحور أوميكرون، للمرّة الأولى منذ بدء انتشاره.

وبحسب الناطق بوزارة الصحّة، د. كمال الشخرة، فالإصابات لمواطنين من رام الله والخليل وطوباس.

وأضاف د. الشخرة أن المصابين الثلاثة قادمون من الخارج، وأجريت لهم الفحوصات اللازمة في المختبرات الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون.

وتابع أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة.

والأسبوع الماضي، حوّلت الصحة الفلسطينية 100 عيّنة إلى مشفى "تل هشومير" للاشتباه بأن تكون من المتحورة أوميكرون.

وحينها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، ميّ الكيلة، أن "هذه العينات هي لأشخاص قادمين إلى الضفة من الخارج".

وذكرت الكلية أن "نسبة المناعة في فلسطين أصبحت 42% ونحن نسعى لرفعها، وهي متفاوتة في الضفة وغزة، ففي الضفة تبلغ 60%، بينما هي في غزة 27.3% في غزة".

بينما قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة، مجدي ضهير، إن قطاع غزة خرج من الموجة الثالثة لجائحة كورونا بنتائج إيجابية دون إغلاقات وبمعدل وفيات لا يزيد عن 1%.

وأوضح ضهير "أنه رغم أننا نعيش حالة استقرار إلا أن هذا لا يعفينا من احتمالية الدخول في موجة جديدة، وخيارنا الأساسي هو الاستمرار والتعايش مع الجائحة كما العالم".

ولفت إلى أن وزارة الصحة في غزة أطلقت حملة جديدة مكثفة للوصول إلى جميع المواطنين في الأحياء والشوارع والتجمعات السكنية، بزيارات ميدانية عبر سيارات الإسعاف مجهزة بالطواقم الطبية للوصول إلى المواطنين وحثهم على التطعيم.

وأكد ضهير أن 41% ممن تلقوا التطعيم من الفئة العمرية المستهدفة فوق 16 عاما حتى اللحظة و27% من إجمالي السكان، ولا زلنا بعيدين جدا عن الـ70% المطلوبة من نسبة التطعيم لإجمالي السكان".