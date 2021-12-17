6 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالمغار

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق بين سيارتين على شارع 806 ببلدة المغار، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 15:36 حول حادث طرق على شارع 806 بمحاذاة المغار، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لخمسة مصابين بينهم طفل (6 سنوات) بحالة خطيرة وآخر (9 سنوات) بحالة متوسطة، فيما وصفت حالة الآخرين بالطفيفة".

كما أسفر الحادث عن إصابة شاب (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 353 شخصا بينهم 105 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس، الخميس.