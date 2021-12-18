اعتقال مُسنّة فلسطينية بعد الاعتداء عليها في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، امرأة فلسطينية (65 عاما) بعد الاعتداء عليها بالضرب، قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وعُلم أن المصابة الفلسطينية هي سعدية سالم رضوان فرج الله من بلدة إذنا في محافظة الخليل؛ وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نقلتها لمركز شرطة في البلدة القديمة في المدينة مقيدة اليدين.

وذكرت الطواقم الطبية الإسرائيلية بأن مستوطنا (38 عاما) أصيب بجراح طفيفة من جراء تعرضه للطعن؛ فيما جاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال أن "مقاتلي ‘حرس الحدود‘ سيطروا على ‘المخربة‘ دون إطلاق النار، وتم اعتقالها واقتيادها للتحقيق".

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت امرأة فلسطينية في الخليل، بعد الاعتداء عليها بالضرب، بزعم تنفيذها عملية طعن.

وأكد شهود أن جيش الاحتلال أغلق الحاجز المؤدي للمسجد الإبراهيمي أمام المارة.

إصابة منفذة عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة مستوطن قرب #الحرم_الإبراهيمي في #الخليل pic.twitter.com/ushBJtoUU8 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 18, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، عن مصادر أمنية، قولها إن "سيدة أصيبت في أنحاء متفرقة من جسدها، من جراء الاعتداء الذي تعرضت له من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقابل للحرم الإبراهيمي".

وقال شهود عيان، تحدثوا لـ"وفا"، إن "قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها بمحيط المكان، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الوصول إلى السيدة المصابة، التي كانت في حالة إغماء وفقدان للوعي".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت أمس، الجمعة، من أن تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية سيبقي المنطقة "في دوامة من العنف".

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الفلسطينية، عقب ساعات على سلسلة هجمات نفذها مستوطنون على قرى فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الرئاسة بتحرك دولي لوقف تلك الاعتداءات، مشددة على أن "إرهاب المستوطنين يزداد بشكل يومي بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت أنه "لن ينعم أحد بالاستقرار إذا لم ينعم به الشعب الفلسطيني، وهذه الممارسات ستبقي المنطقة بدوامة من العنف".

وفي وقت سابق الجمعة، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، "الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عنف وإرهاب المستوطنين".

ودعت الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة إلى تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبها، وطالبت الإدارة الأميركية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إرهاب وجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل.

والجمعة، شنّ مستوطنون سلسلة هجمات، استخدموا في بعضها أسلحة نارية، على قرى فلسطينية في محيط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

بدورها رصدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية، في تقرير صدر عنها يومالأربعاء الماضي، "ارتفاعا ملحوظا في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم".