إصابة خطيرة في حادث دهس قرب "برديس حنا"

أصيب شخص، يبلغ 40 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس على شارع 652 بالقرب من بردس حنا، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 11:49 حول تعرض عابر سبيل للدهس تحت عجلات شاحنة قرب بردس حنا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة غير مستقرة في منطقة الرأس".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 93 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس بالبلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021.