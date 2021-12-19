مصرع شاب من يافة الناصرة في حادث عمل

لقي الشاب سعد عاطف نخاش (20 عاما) من يافة الناصرة مصرعه متأثرا بإصابته الخطيرة في حادث عمل بالقرب من الخضيرة، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 11:18 حول سقوط عامل من علو في مصنع قرب الخضيرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له وهو فاقد للوعي إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وذكر أحد المضمدين أن "العامل كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة في منطقة الرأس بعد سقوطه من علو 12 مترا، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان قبل نقله إلى المشفى".

ضحية الحادث سعد نخاش

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج. وأعلن الأطباء عن وفاته في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 61 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

هذا، ومما يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.