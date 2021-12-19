الصحة الإسرائيلية: 40 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تشخيص 40 إصابة مؤكدة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالمتحورة الجديدة من فيروس كورونا في إسرائيل إلى 175.

ولفتت الوزارة إلى أنّ هناك "اشتباهًا كبيرًا" في 380 إصابة محتملة أخرى بالمتحورة الجديدة، لم يتم الحصول على نتائج اختبار التسلسل الجيني بشأنها حتى الآن.

يأتي ذلك فيما شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن موجة خامسة لتفشي كورونا، وصلت إلى البلاد؛ دعيا المواطنين إلى تلقي التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

ووصل عدد الإصابات بالمتحورة الجديدة إلى 175 حالة في إسرائيل، بينهم 113 شخصا عادوا من جنوب أفريقيا، وإنجلترا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والإمارات، وهنغاريا، وإيطاليا، وناميبيا، تنزانيا، وألمانيا، والمغرب، وإسبانيا، وصربيا، وبلجيكا، وقبرص، وتركيا.

دول جديدة تدخل قائمة "الدول الحمراء"

وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، بمنع الإسرائيليين من السفر إلى الولايات المتحدة كما دعت إلى إضافة عدد من الدول الأوروبية إلى قائمة الدول الحمراء وذلك في محاولة لاحتواء انتشار المتحورة "أوميكرون". وتنتظر هذه التوصية موافقة الحكومة.

وجاءت التوصية بناء على قرار من لجنة تصنيف الدول في وزارة الصحّة، وشمل الإعلان عن إيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية، وبلجيكا، وألمانيا، وهنغاريا، والمغرب، والبرتغال، وكندا، وسويسرا، وتركيا دولا "حمراء" يمنع السفر لها.

وفي تصريحات أدلى بها قبل اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، مجددا، أنه سيواصل منع السفر لتجنب المزيد من الإغلاق. وقال: "وفرنا وقتا ثمينا لدولة إسرائيل" من خلال تقييد السفر فور اكتشاف المتحورة الجديدة، الشهر الماضي، في جنوب أفريقيا.

وأضاف أن "الدول الأوروبية إما في حالة إغلاق أو تسير نحوه"، مشددا على أن "الوقت ينفد" بالنسبة لإسرائيل. وتدخل الدول الجديدة إلى قائمة الدول الحمراء في أعقاب مصادقة الحكومة واللجنة الوزارية المختصة ومن المتوقع أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداء من 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري (منتصف ليل الثلاثاء والأربعاء).

ووافق أعضاء الكنيست، اليوم، على توصية سابقة لوزارة الصحة بمنع الإسرائيليين من السفر إلى فرنسا وإيرلندا والنروج وإسبانيا وفنلندا والسويد والإمارات. وكانت إسرائيل أضافت كل من بريطانيا والدنمارك إلى قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، إلى جانب معظم دول أفريقيا.

ويتوجب على المواطنين والمقيمين في إسرائيل الموجودين حاليا في الخارج الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع بعد عودتهم من السفر إذا وصلوا من دول مصنفة حمراء. ويمكن منح أذون دخول خاصة للأجانب القادمين من دول حمراء وذلك ضمن شروط معينة وموافقة لجنة الاستثناءات.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية حتى مساء اليوم، 555 إصابة أو اشتباها كبيرا بالإصابة بالمتحورة أوميكرون، التي لم يتضح بعد ما إذا كانت تشكل خطر الإصابة بأعراض خطيرة والموت.

ويقدر المسؤولون في وزارة الصحة أن تشرع الحكومة في التخفيف من القيود بمجرد أن يبدأ انتشار المتحورة "أوميكرون" المحلي في الازدياد، إذ سيقلل ذلك من النسبة المئوية للحالات الواردة من الخارج.

قائمة "الدول الحمراء" الحالية:

أوغندا، جزر سيشل، أنغولا، الإمارات العربية المتحدة، أريتيريا، أثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، بورندي، بوركينا فاسو، بنين، غانا، بريطانيا، الغابون، جيبوتي، غينيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، غامبيا، الدنمارك، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، زيمبابوي، زامبيا، ساحل العاج، توغو، تنزانيا، ليبيريا، ليسوتو، موريتانيا، موريتشيوس، مالي، مدغشقر، موزمبيق، مالاوي، نيجيريا، النيجر، ناميبيا، ساو تومي وبرينسيبي، الصومال، السنغال، سيراليون، سانت هيلينا، إيرلندا، النرويج، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، تشاد، جزر القمر، كينيا، الكاميرون، الرأس الأخضر، لا رينيون، رواندا، السويد.

المعايير التي إذا توفر أحدها في دولة معينة، تضاف إلى قائمة "الدول الحمراء":

تقارير دولية تدلّ على انتشار متحوّرة أوميكرون بنسبة 10% بناء على فحوصات جينية أو SGTF.

انتشار متحوّرو أوميكرون بين أكثر من 5 مرضى مؤكّدين من المسافرين العائدين إلى البلاد لكل 10 آلاف مسافر، وكذلك إذا كانت نسبة إصابات أوميكرون من مجمل المرضى المؤكّدين في تلك الدولة أكثر من 10%.

تواصل جغرافي وطيد مع دول تعاني من انتشار واسع (أكثر من 10%).

ويحظر السفر إلى "الدول الحمراء إلا بالحالات الاستثنائية ويلزم العائدين منها بالحجر الصّحي الكامل.

وأوضحت وزارة الصحة أن "جميع العائدين من الدول الحمراء، سيلزمون بالحجر داخل فنادق، وذلك حتى الحصول على نتيجة PCR سالبة تمّ إجراؤها عند الدخول الى البلاد. بعد الحصول على النتيجة سيسمح لهم باستكمال مدة الحجر في البيت، بشرط أن يقدّموا تصريحًا بأنهم لا يمكثون مع أشخاص آخرين".

العائدون من "دولة حمراء":

• أشخاص محميّون (أشخاص تلقوا الجرعة المعززة، أو أشخاص مر على تعافيهم من كورونا أقل من 6 أشهر، أو أشخاص تلقوا جرعتي اللقاح ومر على تلقيهم الجرعة الثانية أقل من نصف عام)، عادوا إلى البلاد من دول حمراء، عليهم التوقيع على "موافقة" بعد إجراء الفحص في المطار والدخول للحجر المنزلي لمدة 7 أيام يخضعون لفحص PCR إضافي بعدها. بعد الحصول على نتيجة سالبة، يمكنهم الخروج من الحجر.

• أشخاص غير محميّين (أشخاص لم يتلقوا التطعيم، أو أشخاص مر على تعافيهم من كورونا أكثر من 6 أشهر، أو أشخاص تلقوا جرعتي اللقاح ومر على تلقيهم الجرعة الثانية أكثر من نصف عام)، عادوا إلى البلاد من دول حمراء، بعد إجراء الفحص في المطار سيتمّ نقلهم إلى حجر في فنادق لغاية حصولهم على نتيجة الفحص، وبعدها:

إذا كانت نتيجة الفحص سالبة، يوقّع الشخص المذكور على "موافقة" وينتقل للحجر المنزلي لاستكمال مدة الحجر حتى 7 أيام، ثم يجري فحصًا إضافيًا، وفقط بعد الحصول على نتيجة سالبة يمكنه الخروج من الحجر.

إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، يبقى الشخص المذكور في الفندق حتى يتعافى.

الدول البرتقالية... جميع الدول غير المصنّفة حمراء

وأوضحت وزارة الصحة أن "دولة برتقالية" هي دولة تحمل تحذير سفر بمستوى خطورة عالٍ، وتنصح وزارة الصحة بعدم السفر إليها. كل من يعود من دولة برتقالية:

متطعّم أو متعاف: يمكنه الخروج من الحجر فقط بعد الحصول على نتيجة فحص سالبة أجريت في اليوم الثالث من وصوله إلى البلاد (يوم الهبوط هو اليوم الأول).

كل من هو غير متطعّم/ غير متعاف: يمكنه الخروج من الحجر الصحّي فقط بعد الحصول على نتيجة فحص سالبة أجريت في اليوم السابع من وصوله للبلاد (يوم الهبوط هو اليوم الأول).

وأوضحت الوزارة أن قائمة "الدول الصفراء"، باتت فارغة، مشيرة إلى أنه وفقا للمعاير التي حددتها فإن "دولة صفراء هي دولة فيها خطر الإصابة بكورونا، منخفض".