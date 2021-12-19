تصريح ادعاء ضد قاتل زوجته من جديدة المكر

قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء ضد قاتل زوجته عائشة عبادي (55 عاما) من جديدة المكر، يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال الأسبوع الجاري.

ووفقا للشرطة فإنها أنهت التحقيق في ملابسات الجريمة، وقدمت النيابة العامة، أواخر الأسبوع الماضي، تصريح ادعاء ضد قاتل زوجته من سكان جديدة المكر، إذ تلقت الشرطة في حينه بلاغا من جيران الضحية حول إصابتها بجروح، وتوجهت قوات من الشرطة إلى المكان وقامت برصد الضحية وعليها علامات طعن في كافة أنحاء جسدها، وقامت الطواقم الطبية بنقلها إلى المستشفى، ولاحقا أقرّت وفاتها متأثرة بجروحها الخطيرة.

وأضافت أن الزوج البالغ 57 عاما هرب من مكان الجريمة، واختبأ داخل مخزن قريب، واعتقل أفراد الشرطة الزوج وأحالوه إلى التحقيق في "الوحدة لمكافحة الجريمة".

وددت المحكمة اعتقال الزوج في الشبهات المنسوبة إليه، من حين لآخر، ومع انتهاء إجراءات التحقيق وجمع الإفادات والأدلة، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضده مرفقة بطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.