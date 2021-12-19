  2. محليات
  3. أخبار محلية

تصريح ادعاء ضد قاتل زوجته من جديدة المكر

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 11:13

تصريح ادعاء ضد قاتل زوجته من جديدة المكر
المرحومة عائشة عبادي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة تصريح ادعاء ضد قاتل زوجته عائشة عبادي (55 عاما) من جديدة المكر، يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال الأسبوع الجاري.

ووفقا للشرطة فإنها أنهت التحقيق في ملابسات الجريمة، وقدمت النيابة العامة، أواخر الأسبوع الماضي، تصريح ادعاء ضد قاتل زوجته من سكان جديدة المكر، إذ تلقت الشرطة في حينه بلاغا من جيران الضحية حول إصابتها بجروح، وتوجهت قوات من الشرطة إلى المكان وقامت برصد الضحية وعليها علامات طعن في كافة أنحاء جسدها، وقامت الطواقم الطبية بنقلها إلى المستشفى، ولاحقا أقرّت وفاتها متأثرة بجروحها الخطيرة.

وأضافت أن الزوج البالغ 57 عاما هرب من مكان الجريمة، واختبأ داخل مخزن قريب، واعتقل أفراد الشرطة الزوج وأحالوه إلى التحقيق في "الوحدة لمكافحة الجريمة".

وددت المحكمة اعتقال الزوج في الشبهات المنسوبة إليه، من حين لآخر، ومع انتهاء إجراءات التحقيق وجمع الإفادات والأدلة، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضده مرفقة بطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

بودكاست عرب 48

#جديدة المكر
#عائشة عبادي
#جرائم قتل النساء
#لوائح اتهام

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلدية أم الفحم تناشد المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال العاصفة
بلدية أم الفحم تناشد المواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال العاصفة

2021-12-19

الطيبة: إمهال صاحب محل تجاري لهدم أرضية خلال أسبوعين
الطيبة: إمهال صاحب محل تجاري لهدم أرضية خلال أسبوعين

2021-12-19

مصرع شاب من يافة الناصرة في حادث عمل
مصرع شاب من يافة الناصرة في حادث عمل

2021-12-19

الأكثر قراءة

هل ستنصب إسرائيل منظومات عسكرية في الإمارات؟

هل ستنصب إسرائيل منظومات عسكرية في الإمارات؟

2021-12-18
ثلوج في جبل الشيخ

ثلوج في جبل الشيخ

2021-12-18
الجزائر تتوّج بكأس العرب بعد فوزها على تونس

الجزائر تتوّج بكأس العرب بعد فوزها على تونس

2021-12-18
اعتقال مُسنّة فلسطينية بعد الاعتداء عليها في الخليل

اعتقال مُسنّة فلسطينية بعد الاعتداء عليها في الخليل

2021-12-18
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2021-12-18