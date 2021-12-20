كفر قاسم: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة كفر قاسم، مساء اليوم، الإثنين.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتاح تيكفا لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إن قواتها وصلت إلى المكان وشرعت بالتحقيق وأعمال البحث عن الجناة. ولم تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبهين بالضلوع في الجريمة.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة.

ويشهد المجتمع العربي ارتفاعا مقلقا في أعمال الجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة.

وفي استمرار لموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي، شهد مدينة اللد، فجر الأربعاء الماضي، مقتل يوسف سليمان الزبارقة (40 عاما)، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد.

وقُتل الشاب محمد إبراهيم برانسي (25 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة الطيبة، فجر الجمعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 107 قتلى بينهم 15 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.