  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مستشار الأمن القومي الأميركي يزور البلاد "هذا الأسبوع"

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 23:18

مستشار الأمن القومي الأميركي يزور البلاد "هذا الأسبوع"
سوليفان (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يصل مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، خلال الأسبوع، إلى البلاد، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، الإثنين، إن مستشاره للأمن القومي، سوليفان، سيزور إسرائيل والضفة الغربية "هذا الأسبوع"، للتشاور بشأن إيران ومجموعة من القضايا الأخرى.

ولم يذكر البيان موعدا محددا للزيارة.

وأضاف أن سوليفان "سيلتقي مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أثناء وجوده في إسرائيل. وسيزور رام الله لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس".

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن سوليفان سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين حول الملف النووي الإيراني، وذلك في ظل المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق الموقع مع القوى الدولية.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تحرز فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة النمساوية، فيينا، أي تقدم ملموس إلى الآن.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن زيارة سوليفان تأتي على خلفية مخاوف إسرائيل من العودة الأميركية المحتملة إلى الاتفاق النووي.

كما لفت الموقع إلى أن زيارة سوليفان إلى إسرائيل تأتي بعدما أطلعته وزارة الدفاع الأميركية، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خطط عسكرية لشن هجوم محتمل على إيران.

ومن المتوقع أن يجتمع سوليفان مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لبيد.

وكان غانتس قد زار الولايات المتحدة، مطلع الشهر الجاري، لبحث الملف النووي الإيراني.

وذكرت تقارير إعلامية أن غانتس أبلغ المسؤولين الأميركيين بأنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بتجهيز خطة هجومية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

بودكاست عرب 48

#مستشار الأمن القومي الأميركي
#جايك سوليفان
#النووي الإيراني

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لائحة اتهام ضد فتاة قاصر من الشيخ جراح بادعاء طعن مستوطنة
لائحة اتهام ضد فتاة قاصر من الشيخ جراح بادعاء طعن مستوطنة

2021-12-20

رجال أعمال إسرائيليون صنعوا وصدروا مُسيّرات "كاميكازي" للصين... دون علم السلطات
رجال أعمال إسرائيليون صنعوا وصدروا مُسيّرات "كاميكازي" للصين... دون علم السلطات

2021-12-20

رئيس "أمان" السابق يعترف بـ"دور" إسرائيلي في اغتيال سليماني
رئيس "أمان" السابق يعترف بـ"دور" إسرائيلي في اغتيال سليماني

2021-12-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة تسبق العاصفة

حالة الطقس: أجواء باردة تسبق العاصفة "كرمل"

2021-12-19
العاصفة

العاصفة "كرمل" في طريقها للبلاد: الثلوج تتراكم على جبل الشيخ

2021-12-19
كأس العرب: لاعب سعودي حجب علم إسرائيل عن قميصه

كأس العرب: لاعب سعودي حجب علم إسرائيل عن قميصه

2021-12-19
الاحتلال يزعم اعتقال الخلية التي نفذت عملية نابلس

الاحتلال يزعم اعتقال الخلية التي نفذت عملية نابلس

2021-12-19
تعليمات متساهلة لإطلاق النار: الاحتلال يستهدف ملقي الحجارة

تعليمات متساهلة لإطلاق النار: الاحتلال يستهدف ملقي الحجارة

2021-12-19