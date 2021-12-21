النقب: إصابتان إحداهما خطيرة لطفلتين بحادث دهس قرب كسيفة

أُصيبت طفلتان (5 و9 أعوام) بجراح متفاوتة، جرّاء حادث دهس وقع بالقرب من بلدة كسيفة في النقب، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، فيما رجّحت الشرطة أن تكون الطفلتان قد سقطتا من نافذة حافلة.

وأفاد الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى مكان وقوع الحادث، بأنّ الطفلة التي تبلغ من العمر 9 أعوام قد أُصيبت بجراح خطيرة.

فيما أُصيبت الطفلة الأخرة بجراح متوسّطة، وتمّ نقلهما إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج، بعد أن قُدِّمت لهما الإسعافات الأولية في المكان.

وعُلم أن الطفلة المصابة بجراح خطيرة قد تعرّضت إلى إصابات طاولت أجهزةً عدة في جسدها، ونُقلت للمشفى بعد أن تمّ تخديرها، وإيصالها بجهاز تنفس اصطناعيّ، بينما تعرّضت الطفلة الأخرى إلى إصابة في الرأس.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "كنا نسير على طريق سريع (رئيسي ومفتوح) عندما أشار إلينا مدنيون بالتوقف على جانب الطريق. كانت الطفلتان مستلقيتين على الطريق وإحداهما فاقد للوعي، والأخرى كانت واعية تمامًا".

وأضاف: "قدمنا ​​لهم الإسعافات الأولية المنقذة للحياة في المكان، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة ومتوسطة".

فيما ذكرت الشرطة في بيان أنه "يُشتبه أنّ الطفلتين قد سقطتا من نافذة مركبة (رجّحت أنها حافلة)... بالقرب من كسيفة"، لافتة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 354 شخصا بينهم 107 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام الجاري، ولغاية الإثنين.

ولقيت الشابة كارلا شربل شاعر (18 عاما)، مصرعها متأثرة بجروحها الخطيرة في حادث طرق ذاتي بالقرب من يافة الناصرة، مساء الإثنين.