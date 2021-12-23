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مقتل شاب بإطلاق نار في نابلس

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 12:10

مقتل شاب بإطلاق نار في نابلس
ضحية جريمة القتل، الشاب عدي الخاروف 
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الخميس، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات في بيان مقتضَب. وأفادت وسائل إعلام بأنّ القتيل، هو الشاب عدي نضال عبد الهادي الخاروف.

وأُعلِن عن وفاة الشاب الخاروف في مشفى "العربيّ التخصصيّ" بمدينة نابلس، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل، إذ إنه أُصيب في رقبته.

وذكر ارزيقات في بيانه، أن الشرطة باشرت بإجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الجريمة، دون أن يُوضِح خلفيّة الجريمة، ودون الإبلاغ عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

وقالت وسائل إعلام إنّ الشاب قُتِل حينما كان يتواجد بالقرب من جامعة "النجاح" في المدينة، فيما أشارت بعضها إلى أنه قد يكون قُتِل بالخطأ.

وازدادت وتيرة ارتكاب الجرائم في الضفة والقدس في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ينمّي المخاوف من أن تلحق معدّلات الجريمة فيهما -وإن تدريجيًّا- بمعدّل الجريمة في مناطق 48.

بودكاست عرب 48

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