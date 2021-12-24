العثور على جثة شاب في منطقة صفد

عثر مساء اليوم، الجمعة، على جثة شاب في العشرينيات من عمره في منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة عين الأسد بمنطقة صفد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 15:29 حول شاب فاقد للوعي في منطقة مفتوحة بمحاذاة ’أميريم’، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

وعلم أن الجثة تعود لمستوطن من القدس فقدت آثاره قبل 4 أيام بعدما شوهد لآخر مرة في منطقة صفد.

وحسب المعلومات المتوفرة وفقا لتحقيقات الشرطة، فإن لا شبهات جنائية وراء الوفاة.