اتهام 5 قاصرين برشق حجارة على سيارات بالنقب

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع، صباح اليوم الأحد، ضد خمسة قاصرين (15 و16 عاما) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهم رشق حجارة على مركبات في شارع 25، بين مدينتي بئر السبع وديمونة.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال القاصرين الخمسة، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين رشقوا حجارة في فرص عدة على شاحنات وحافلات وسيارات خصوصية مرت من الشارع المذكور، خلال الشهرين الماضيين.

ووفقا للائحة الاتهام فإنه في إحدى المرات، رشق القاصرون حجارة صوب حافلة أقلت 25 شخصا، وتهشم بعض زجاجها وأصيب أحد ركابها.