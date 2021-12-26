الصحة الإسرائيلية تسمح بالاستخدام الطارئ لعقار "فايزر" المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، أنها صادقت على الاستخدام الطارئ لعقار "باكسلوفيد" (Paxlovid) المضاد للفيروسات لعلاج كورونا، الذي تنتجه شركة "فايزر" الأميركية.

ومن المتوقع أن يصبح Paxlovid متوفرا في الصيدليات والمستشفيات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة، وستكون الإمدادات الأولية محدودة حتى تتمكن شركة "فايزر" من زيادة الإنتاج.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها وقعت مع شركة "فايزر" على اتفاقية لشراء الدواء، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة".

وذكرت الوزارة أن الدواء يمنع نشاط إنزيم البروتياز الذي ينشط في عملية تكاثر الفيروس في الجسم.

وأوضحت أن Paxlovid هو دواء مضاد للفيروسات يُعطى على شكل أقراص، ويستهدف مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات كورونا. من بداية ظهور الأعراض.

وعقار "فايزر" مخصص للعلاج المنزل (يتم تناوُله عن طريق الفم)، ويجب أن يعطى للمريض لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام من بداية ظهور الأعراض؛ مؤكدة أن مدة العلاج تستمر لـ5 أيام كحد أقصى.

والعقار "باكسلوفيد" وسيلة أسرع وأرخص لعلاج حالات العدوى المبكرة بكوفيد-19، بالرغم من أن الإمدادات الأولية ستكون محدودة للغاية.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) قد أجازت الاستخدام الطارئ لأقراص عقار شركة "فايزر"، وأوضحت FDA أن هذه الأقراص يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق.

وقالت المسؤولة في هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، باتريسيا كافازوني في بيان: "توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة".

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أن مصادقتها وFDA على الاستخدام الطارئ للعقار، تمت على ضوء نتائج دراسة أولية أظهرت أن العقار يقلل ينسبة 89% من الخطر النسبي للإصابة الخطيرة، ومن الحاجة إلى رعاية طبية في المستشفى ومن خطر الوفاة.

وذكرت أن فعالية العقار تصل إلى هذه النسبة (89%) إذا بدأت عملية العلاج خلال ثلاثة أيام من بدء ظهور الأعراض أو الإصابة بالفيروس. وبحسب بيان الصحة الإسرائيلية فإن الآثار الجانية ثانوية، كما أن فعالية الدواء لم تتأثر أو تتراجع بسبب المتحورة "أوميكرون".