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إصابة خطيرة لشابة في حادث دهس قرب دبورية

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 15:14

إصابة خطيرة لشابة في حادث دهس قرب دبورية
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت شابة، في العشرينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس على شارع 65 قرب بلدة دبورية، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 14:09 حول تعرض عابرة سبيل للدهس على شارع 65 بمحاذاة مفرق ’كدوري’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة إذ عانت جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وذكر أحد المضمدين أن "المصابة كانت فاقدة للوعي على الشارع إذ عانت جروحا بالغة الخطورة في الرأس إثر تعرضها للدهس".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج وهي موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب اقتياد سائق السيارة الضالعة بالحادث للتحقيق.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 96 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس بالبلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية 26 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

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#حوادث الدهس
#دبورية

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