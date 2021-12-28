نحف: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من نحف بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار، اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات الواردة، فإنه جرى العثور على الشاب مصابا في الشارع الموصل بين بلدتي نحف وساجور.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش للشاب، إذ وصفت حالته بالحرجة جدا.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.