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نحف: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 16:59

نحف: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار
(توضيحية- تصوير مركز حيان)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من نحف بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار، اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات الواردة، فإنه جرى العثور على الشاب مصابا في الشارع الموصل بين بلدتي نحف وساجور.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش للشاب، إذ وصفت حالته بالحرجة جدا.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#نحف

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