سماع دوي انفجارات ضخمة في دمشق

سمع صباح اليوم الثلاثاء، دوي انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

بدورها، قات "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، إن "صوت الانفجار الذي سمع في دمشق، ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين، في مزارع العب بمنطقة دوما في ريف دمشق".

وفي وقت سابق صباح اليوم، ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا"، أن "حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان، وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان".

وأفادت مصادر مقربة من النظام بسقوط قتيلين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، جميعهم من عمال مرفأ اللاذقية، جراء قصف إسرائيلي.

وقال سكان محليون في اللاذقية إن "ألسنة النيران شوهدت تندلع في وسط الميناء على مسافات بعيدة، قبل أن تنجح فرق الإطفاء بإخمادها بعد نحو ساعة من القصف".

ويعد هذا القصف الاسرائيلي هو الثاني على الميناء خلال أقل من شهر، حيث جرى في 7 كانون الأول الجاري، قصف ساحة الحاويات في الميناء ذاته.