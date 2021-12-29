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الصحة الإسرائيلية: 2,554 إصابة جديدة بكورونا.. ارتفاع معامل العدوى إلى 1.55

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 20:13

الصحة الإسرائيلية: 2,554 إصابة جديدة بكورونا.. ارتفاع معامل العدوى إلى 1.55
من مشفى "رمبام" في حيفا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، تسجيل 2,554 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة الـ17:30 مساءً؛ فيما ارتفع معامل تفشي العدوى (R) إلى 1.55، وارتفعت نسلة الفحوصات الموجبة لتصل إلى نحو 3%.

ومع دخول الموجة الخامسة للجائحة، شخصت نحو 3 آلاف إصابة في اليومين الماضيين، في أعلى معدل بالإصابات اليومية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالمتحورة "أوميكرون".

في المقابل، قررت وزارة الصحة تعديل إجراءات الحجر الصّحي للوافدين إلى البلاد من الخارج، ابتداء من 29 كانون الأول/ ديسمبر. وتنص التعليمات الجديدة على أن طكل من يعود من دولة حمراء (سواء كان متطعمًا أم لا) يلزم بإجراء فحص PCR عند دخوله إلى البلاد".

وبموجب التعليمات الجديدة، يخضع الأشخاص الذين يوقعون على موافقة تتيح للسلطات مراقبتهم إلكترونيا، للحجر الصحي لمدة 14 يومًا ولكن قد يتمّ تقصيرها بناء على نتيجة سالبة لفحص PCR يجريه اعتبارًا من اليوم السابع.

والأشخاص الذين يرفضون خضوعهم للمراقبة الإلكترونية، يلزمون بالحجر الصحي في فندق لمدة 14 يومًا، على أن يتم تقصيرها بناء على نتيجة سالبة لفحص PCR يتم إجراؤه اعتبارًا من اليوم السابع.

العائدون من دولة برتقالية:

ووفق ما جاء في بيان صدر عن وزارة الصحة، بإمكان المتطعمين والمتعافين من فيروس كورونا، إنهاء الحجر المنزلي بعد الحصول على نتيجة سالبة لفحص PCR الذي تمّ إجراؤه ابتداء من اليوم الثالث لهبوطه في البلاد (يوم الهبوط هو اليوم الأول).

وأضافت الوزارة أن "كل من هو غير متطعّم أو غير متعاف (بحسب تصنيف وزارة الصحة) يدخل للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، مع إمكانية تقصير المدّة عند الحصول على نتيجة PCR سالبة أجريت ابتداء من اليوم السابع لهبوطه في البلاد (يوم الهبوط هو اليوم الأول)".

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#وزارة الصحة الإسرائيلية
#فيروس كورونا

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