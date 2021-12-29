إصابات بينها خطيرة في حادثي طرق بباقة وقرب البروة

أصيب 10 أشخاص بجروح بينها خطيرة في حادثي طرق منفصلين أحدهما في باقة الغربية والآخر على شارع 70 قرب مفرق البروة (أحيهود)، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 8:34 حول حادث طرق بين عدة مركبات في مدخل باقة الغربية وجت، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لتسعة مصابين بينهم شاب (30 عاما) عانى جروحا خطيرة في منطقتي الرأس والصدر، بالإضافة إلى عابر سبيل (50 عاما) بحالة متوسطة في منطقة الرأس والحوض ومصابان، فيما وصفت جروح المصابين الآخرين بالطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفي الحادث الآخر، أصيب شخص (60 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر اصطدام بين سيارة خصوصية ودباب على شارع 70 قرب مفرق البروة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا في منطقة الرأس، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادثين المنفصلين.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 360 شخصا بينهم 108 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام الجاري، ولغاية يوم أمس الثلاثاء.