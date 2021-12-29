إصابة 3 أشخاص بقصف دبابات الاحتلال لقطاع غزة إثر إصابة إسرائيلي

قصفت دبابات إسرائيلية مواقع لحركة حماس في شمال قطاع غزة، بادعاء إصابة إسرائيلي بإطلاق نار ظهر اليوم، الأربعاء.

وأشارت تقارير من قطاع غزة، إلى أن 3 أشخاص أُصيبوا جرّاء القصف على القطاع.

وجاء في بيان لوزارة الأمن الإسرائيلية أن مواطنا يعمل في شركة مدنية متعاقدة مع وزارة الأمن أصيب بجروح طفيفة، وتلقى إسعافا أوليا في المكان قبل نقله إلى مستشفى "برزيلاي" في مدينة أشكلون.

وأضاف البيان أن الجريح أصيب في ساقه وكان يعمل في صيانة السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، وأصيب عندما تواجد بالقرب من مستوطنة "ناحال عوز" القريبة من القطاع.

وقال ضابط في فرقة غزة العسكرية إنه لم يكن هناك أي إنذار من إطلاق نيران قناصة، وأن "إطلاق النار فاجأنا".

واضاف الضابط الإسرائيلي أنه "قصفنا موقع مراقبة تابع لحماس" شرقي مدينة غزة، وأشار إلى أنه لم يُصب أي ناشط في حماس.

وذكرت وكالة الأناضول، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مواقع لقوات شبه رسمية، تتبع لحركة حماس تسمى "الضبط الميداني"، في بلدة بيت لاهيا وقرية وادي غزة.