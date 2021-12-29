مخيم قلنديا: 3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة

أُصيب 3 أشخاص برصاص الاحتلال الحيّ في مخيم قلنديا شماليّ القدس المحتلة، وُصِفت إصابة أحدهم بالخطيرة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن "إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن أُدخلت لغرف العمليات، وإصابتان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من لقاء جمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بحثا خلاله "قضايا أمنية واقتصادية وإنسانية". وقد عُقد اللقاء في منزل غانتس في "روش هعاين".

وفي سياق ذي صلة، اعتقل جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، شابين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية خاصة بلدة كفر عقب القريبة من رام الله، واعتقلت الشابين مالك عيسى صرعاوي ومحمد راتب صرعاوي.

واندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال التي حضرت لاعتقال الشابين، استخدمت خلالها الأخيرة الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق الأربعاء، أُصيب العشرات بحالات اختناق، جرّاء مهاجمة مستوطنين، قرية اللبن الشرقية، شمالي الضفة، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أطلق مستوطن النار صوب منازل المقدسيين في حيّ الشيخ جراح.