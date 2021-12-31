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جسر الزرقاء: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 22:15

جسر الزرقاء: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن إثر شجار ببلدة جسر الزرقاء، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 21:31 حول مصاب إثر حادثة عنف في جسر الزرقاء، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.

بودكاست عرب 48

#جسر الزرقاء
#العنف والجريمة

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