قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

قُتل شخص من أم الفحم في جريمة إطلاق نار اقتُرفت في المدينة، صباح اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر في أم الفحم أن القتيل يدعى مصطفى محمود أبو ياسين جبارين (51 عاما).

وأضافت المصادر أن الضحية كان قد خرج من عيادة "مئوحيدت" الطببة في حي المحاجنة متجها إلى سيارته، وهناك أطلق القاتل النار عليه من سلاح أوتوماتيكي

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى في الساعة 10:29 بلاغا عن مصاب في حادثة عنف بأم الفحم. وأبلغ مسعفون ومضمدون أن الرجل كان فاقدا للوعي وقد فارق الحياة إثر إصابة اخترقت جسده، وأقروا وفاته في المكان".

وحضرت قوات من الشرطة، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت بجمع الأدلة والبينات من المكان، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

10 ضحايا بجرائم إطلاق النار في أم الفحم

يستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 10 أشخاص سقطوا ضحايا جرائم القتل بإطلاق النار في أم الفحم منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم الجمعة 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021: وهُم محمد ناصر جعو إغبارية (21 عاما)، وطارق جعو (42 عاما)، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما)، ومصطفى بدران (21 عاما)، وغانم فهمي جبارين (43 عاما)، وخليل محمد حمد أبو جعو (25 عاما)، وعمرو محمد أبو مقلد جبارين (21 عاما)، ومحمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما)، وفتحي محمد حسن جبارين (30 عاما)، ومصطفى جبارين (51 عاما).

111 ضحية بينها 16 امرأة في جرائم القتل بالمجتمع العربي عام 2021

وبجريمة القتل في أم الفحم، اليوم، فقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.