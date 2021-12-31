  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع سائق دراجة نارية في الجولان

تاريخ النشر: 31/12/2021 - 12:25

مصرع سائق دراجة نارية في الجولان
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق دراجة نارية (59 عاما) مصرعه في حادث طرق على شارع 98 بالقرب من قرية بقعاثا في منطقة الجولان المحتل، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "الطاقم الطبي قدم العلاجات الأولية، وأجرى عمليات إنعاش للسائق الذي عانى إصابات حرجة، وكان فاقدا للوعي، في شارع 98 المحاذي لـ'مروم هجولان' (بلدة استيطانية)، وأقر وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ولقي 362 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ301 ضحية في العام 2020، إذ طرأ ارتفاع بـ61 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019؛ حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

وتبين من المعطيات أن 96 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في العام 2021، مقارنة بـ82 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس في العام 2020، و89 في العام 2019.

ولقي 85 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2021، فيما لقي 68 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2020، و65 ضحية في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#الجولان
#دراجات نارية

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس بالناصرة
إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس بالناصرة

2021-12-31

قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم
قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

2021-12-31

توصية للاعتراف بقرية دهمش
توصية للاعتراف بقرية دهمش

2021-12-31

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

2021-12-30
وزير إسرائيلي:

وزير إسرائيلي: "هناك فرق بين التنسيق الأمني واحترام أبو مازن"

2021-12-30
سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون

سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون

2021-12-30
مخيم قلنديا: 3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة

مخيم قلنديا: 3 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة

2021-12-30
موقع: سوليفان رتّب للقاء عباس بغانتس

موقع: سوليفان رتّب للقاء عباس بغانتس

2021-12-30