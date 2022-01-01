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إصابات بينها خطيرة في حادث طرق وسط البلاد

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 18:49

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق وسط البلاد
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 3 أشخاص بجروح بينهم اثنان بحالة حرجة وخطيرة في حادث طرق على شارع 44 قرب حولون، وسط البلاد، مساء اليوم السبت.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين خصوصيتين، ما أدى إلى انقلاب إحداهما في الشارع.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 18:14 حول حادث طرق على شارع 44 محور طرق حولون باتجاه شارع 20، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش والعلاجات الأولية لشخص (40 عاما) عانى جروحا حرجة وشاب (30 عاما) عانى جروحا خطيرة وهو فاقد للوعي، بالإضافة إلى شابة (25 عاما) وصفت حالتها بالمتوسطة إثر إصابتها في منطقة الرأس".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفيي "أساف هروفيه" و"تل هشومير" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ومما يذكر أن 362 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ301 ضحية في العام 2020، إذ طرأ ارتفاع بـ61 ضحية.

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#حوادث الطرق
#وسط البلاد

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق وسط البلاد

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