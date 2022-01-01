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الجيش الإسرائيلي يقرر قصف مواقع في غزة ردا على سقوط قذيفتين

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 21:50

الجيش الإسرائيلي يقرر قصف مواقع في غزة ردا على سقوط قذيفتين
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قرر الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في قطاع غزة ردا على سقوط قذيفتين في البحر قبالة تل أبيب، صباح اليوم، حسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا لما نقلته قناة "كان" عن مصدر أمني فإن "الجيش الإسرائيلي قرر قصف أهداف في غزة ردا على حادثة إطلاق الصاروخين".

واعتبر المصدر الأمني أن "ما حدث خطير وغير مقبول".

وأشار إلى أنه "رغم التقديرات بأن من يقف وراء إطلاق النار هو حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن إسرائيل تُحمل حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة".

ومن جانبها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش قررت الرد على إطلاق القذيفتين.

ولم يذكر المصدر لقناة "كان" ولا إذاعة الجيش الإسرائيلي توقيتا محددا للقصف المرتقب على غزة.

وجاء ذلك بعد جلسة تقييم عقدها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، آفيف كوخافي، لبحث سبل الرد على الرغم من المعلومات التي نشرت وأفادت بأن إطلاق القذيفتين لم يكن عن قصد، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فني.

ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في وقت سابق، أن حركة حماس غير معنية بالتصعيد، وأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترفض الادعاءات بأن إطلاق القذيفتين لم يكن عن قصد، ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن "جيش الإسرائيلي يدرس سبل الرد على إطلاق القذائف الصاروخية".

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#قطاع غزة
#الجيش الإسرائيلي
#تل أبيب
#حماس
#الجهاد الإسلامي

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