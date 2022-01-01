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الصحة الإسرائيلية: 8170 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع معامل العدوى إلى 1.76

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 19:55

الصحة الإسرائيلية: 8170 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع معامل العدوى إلى 1.76
مستشفى في تل أبيب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، تسجيل 8,170 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الجمعة؛ فيما ارتفع معامل تفشي العدوى إلى 1.76، وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة لتصل إلى نحو 4.33٪.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات في أرجاء البلاد إلى 185 حالة، وإلى جانب هذا الارتفاع، وصل عدد الحالات المصنّفة بالخطيرة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا إلى 101 شخصًا بحالة خطيرة، 37 حالة منهم موصولون بأجهزة التنفس.

وأشارت المعطيات إلى أن نحو 78٪ من المرضى الذين يدخلون المستشفى هم من غير المتطعمين على الإطلاق.

ومنذ انتشار وباء كورونا في البلاد، توفي حوالي 8,244 شخصًا إثر الإصابة بفيروس كورونا، آخرهم كان يوم الأربعاء الماضي.

ويتوقّع باحثون من الجامعة العبرية في القدس، مواصلة ارتفاع تسجيل الإصابات بفيروس كورونا على إثر تفشي المتحورة "أوميكرون"، ووفقًا لاستنتاجاتهم فسيتم تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في الأسبوع المقبل بالحد الأدنى.

وأضافوا أن "عدد المصابين بكورونا المرتفع وانتشار الفيروس بين كبار السن الذين انتهت صلاحية تطعيماتهم، من المتوقع أن يشكّل هذا ضغطا على المستشفيات في منتصف شهر كانون الثاني".

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#فيروس كورونا
#أوميكرون
#الصحة الإسرائيلية

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