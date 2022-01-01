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زيمر: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

تاريخ النشر: 01/01/2022 - 21:37

زيمر: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن
توضيحية (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن قرب بلدة زيمر، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 19:17 حول مصاب في حادث عنف على شارع 574 قرب زيمر، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ واعتقلت مشتبها (29 عاما) من سكان زيمر بالضلوع في الجريمة.

وفي بلدة اللقية بمنطقة النقب، أقدم جناة على إطلاق النار نحو بناية المجلس المحلي، مساء اليوم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وأظهر توثيق مصور، وصول سيارة استقلها جناة حيث نزلوا وسط الشارع وأطلقوا وابل من الرصاص دون اكتراث لحركة السير في المكان.

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#العنف والجريمة
#زيمر
#طعن

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