إصابة بالغة الخطورة لعامل دهسا وسط البلاد

أصيب عامل (51 عاما) بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث دهس بتل أبيب، وسط البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 8:55 حول عامل في ورشة بناء تعرض للدهس من قبل شاحنة عابرة في شارع ’نمير’ بتل أبيب، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة".

وذكر أحد المضمدين أن "العامل كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش والعلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.