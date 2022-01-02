  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ

تاريخ النشر: 02/01/2022 - 18:39

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ
نقل أحد المصابين ("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل متظاهران سودانيّان، مساء اليوم الأحد، خلال مشاركته في الاحتجاجات التي خرجت في العاصمة الخرطوم، فيما أطلقت قوات الأمن السودانية، قنابل غاز مسيلة للدموع، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأعلنت لجنة أطباء السودان غير الحكومية في بيانين منفصلين أن القتيل الأول لقى حتفه، إثر "إصابة عنيفة بالرأس" بمدينة الخرطوم خلال التظاهرات والثاني بمدينة أم درمان غربي العاصمة إثر إصابته برصاصة في الصدر، متهمة "السلطات الانقلابية".

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ أحداث 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 56 قتيلا، بينهم 14 منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وفق بيان اللجنة.

وكان آلاف السودانيين بدأوا في وقت سابق اليوم، التظاهر في الخرطوم ومدن سودانية، للمطالبة بـ"الحكم المدني الديمقراطي".

وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل صوتية، وأخرى لغاز مسيل للدموع، تجاه متظاهرين وهم في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، بهدف تفريقهم.

استهداف المتظاهرين بقنابل الغاز ("الأناضول")

وخرج المتظاهرون في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأمدرمان، إضافة إلى مدن بورتسودان، والمناقل. وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات تندد بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

كما رفع المتظاهرون لافتات كُتِبت عليها شعارات من قبيل؛ "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، ولا مساومة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

("الأناضول")

ودعا "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، و"لجان المقاومة"، أمس السبت، إلى مظاهرات الأحد تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان، وحمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

("الأناضول")

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية أكدت أن الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.

بودكاست عرب 48

#السودان
#مقتل متظاهر
#الخرطوم
#القصر الرئاسي بالخرطوم

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ

السودان: مقتل متظاهريْن ومنع محتجّين من الوصول للقصر الرئاسيّ

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قصف روسيّ يخرج محطة المياه الرئيسية بإدلب عن العمل
قصف روسيّ يخرج محطة المياه الرئيسية بإدلب عن العمل

2022-01-02

عامٌ على اقتحام الكابيتول.. الديمقراطية الأميركية تحت اختبار حرج
عامٌ على اقتحام الكابيتول.. الديمقراطية الأميركية تحت اختبار حرج

2022-01-02

تونس: نقل معارض مضرب عن الطعام إلى المستشفى
تونس: نقل معارض مضرب عن الطعام إلى المستشفى

2022-01-02

الأكثر قراءة

سقوط قذيفتين قبالة تل أبيب بعد إطلاقهما من غزة

سقوط قذيفتين قبالة تل أبيب بعد إطلاقهما من غزة

2022-01-01
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

2022-01-01
رسالة غانتس الباطنية

رسالة غانتس الباطنية

2022-01-01
مصرع شاب و3 إصابات بحادث طرق بالطيبة

مصرع شاب و3 إصابات بحادث طرق بالطيبة

2022-01-01
زيمر: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

زيمر: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

2022-01-01