مصرع مسن إثر إصابته بماكنة زراعية في وادي سلامة

لقي رزق نقولا، في السبعينيات من عمره، من بلدة الرامة مصرعه متأثرا بإصابته بماكنة زراعية في وادي سلامة اليوم، الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:29 حول شخص علق في ماكنة زراعية بوادي سلامة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة".

وذكر أحد المضمدين "مع وصولنا إلى المكان كان المسن عالقا داخل الماكنة، إذ جرى تخليصه من قبل قوات الإنقاذ دون علامات حياة وقد جرى إقرار وفاته في المكان".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.