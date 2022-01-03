إصابة خطيرة لمسن دهسا قرب قرية شعب

أصيب مسن (83 عاما) بجروح وصفت بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس من قبل سيارة بالقرب من قرية شعب، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الطبية أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 7:36، حول مصاب من قبل سيارة، على ما يبدو، على شارع 805 بمحاذاة موشاف 'ياعد'. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الأولي للمصاب، ونقلوه إلى المركز الطبي للجيل في نهريا، بحالة خطيرة وغير مستقرة، ويعاني جروحا بالرأس والأطراف، وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. وذكرت أن المصاب من نهريا، وأن السائق عاما) من بلدة ياعد، تواجد في المكان.

ومما يذكر أن 362 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ301 ضحية في العام 2020، إذ طرأ ارتفاع بـ61 ضحية. وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019؛ حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

وتبين من المعطيات أن 96 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في العام 2021، مقارنة بـ82 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس في العام 2020، و89 في العام 2019.

ولقي 85 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2021، فيما لقي 68 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2020، و65 ضحية في العام 2019.