  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لمسن دهسا قرب قرية شعب

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 08:59

إصابة خطيرة لمسن دهسا قرب قرية شعب
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب مسن (83 عاما) بجروح وصفت بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس من قبل سيارة بالقرب من قرية شعب، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الطبية أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 7:36، حول مصاب من قبل سيارة، على ما يبدو، على شارع 805 بمحاذاة موشاف 'ياعد'. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الأولي للمصاب، ونقلوه إلى المركز الطبي للجيل في نهريا، بحالة خطيرة وغير مستقرة، ويعاني جروحا بالرأس والأطراف، وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. وذكرت أن المصاب من نهريا، وأن السائق عاما) من بلدة ياعد، تواجد في المكان.

ومما يذكر أن 362 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ301 ضحية في العام 2020، إذ طرأ ارتفاع بـ61 ضحية. وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019؛ حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

وتبين من المعطيات أن 96 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في العام 2021، مقارنة بـ82 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس في العام 2020، و89 في العام 2019.

ولقي 85 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2021، فيما لقي 68 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2020، و65 ضحية في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#قرية شعب
#سيارات
#حوادث الدهس

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العثور على جثة إثر حريق بالرملة
العثور على جثة إثر حريق بالرملة

2022-01-03

حالة الطقس: بارد وماطر
حالة الطقس: بارد وماطر

2022-01-03

أم الفحم: اعتقالات في قمع الشرطة تظاهرة مساندة للأسير أبو هواش
أم الفحم: اعتقالات في قمع الشرطة تظاهرة مساندة للأسير أبو هواش

2022-01-02

الأكثر قراءة

ليل غزة..

ليل غزة.. "تصعيد حذر"

2022-01-02
طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

2022-01-02
حالة الطقس: غائم جزئي وماطر

حالة الطقس: غائم جزئي وماطر

2022-01-02
بينيت: من يطلق صواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية

بينيت: من يطلق صواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية

2022-01-02

"العربي 2" تنطلق ببرنامج "ضفاف"

2022-01-02