الاحتلال يدعي رصد إطلاق نار من غزة باتجاه موقع إسرائيلي

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، بواقعة إطلاق نار من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للمناطق الجنوبية من القطاع المحاصر.

وجاء اعتراف جيش الاحتلال بإطلاق النار، في بيان مقتضب، إثر الكشف عن الواقعة في وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الاحتلال إنه رصد "في وقت سابق اليوم، إطلاق نيران غير صاروخية من جنوب قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

وذكر البيان أنه "جرى تشغيل الإنذار المتعلق إطلاق النار في منطقة مفتوحة بواسطة تطبيق الإنذارات" التابع لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن نيران رشاشة أطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية، وأفادت بعدم وقوع إصابات جراء إطلاق النار.