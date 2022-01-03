العثور على جثة إثر حريق بالرملة

عُثر على جثة شخص في أعقاب الإبلاغ عن اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمدينة الرملة، فجر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، على إخماد حريق شب في شقة سكنية. الطواقم عملت على اقتحام الشقة، وعثرت داخلها على شخص فارق الحياة، وعملت على إخماد الحريق بعد التأكد من عدم وجود عالقين آخرين. يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

وباشرت الشرطة وخبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

تحذيرات وتعليمات

يرتفع عدد الحرائق داخل المنازل، في موسم الشتاء، في أعقاب زيادة استخدام وسائل التدفئة والضغط على نُظم الكهرباء.

وهذه توجيهات عامة للوقاية من النار:

• أبعدوا أجهزة الغاز والكهرباء والمدافئ عن المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر والملابس وألعاب الأطفال وأغطية الأسرة.

• عند استعمال أجهزة التدفئة البيتية التي تعمل على الغاز أو مواقد الحطب، يجب ترك نافذة أو فتحة لتهوئة البيت.

• إن كان أحد أفراد العائلة مدخنًا، يجب الحرص على إطفاء السيجارة بشكل تامّ قبل النوم.

• يجب ترك فتحة التهوئة في سقف غرفة الدرج مفتوحة، لإخراج الدخان عند نشوب حريق.

• أبقوا السلالم ومداخل المبنى خالية من الأغراض والأثاث والخردة وذلك من أجل السماح بالهروب السريع عند نشوب حريق وفتح طريق لوصول طواقم الإطفاء.

• عند انقطاع التيار الكهربائي يوصى باستخدام مصباح الطوارئ مع بطارية أو وسيلة إضاءة أخرى، والامتناع قدر الإمكان عن إشعال شموع داخل البيت.

• ينصح بتركيب كاشف دخّان في كل غرفة نوم وعند مداخل غرف النوم.