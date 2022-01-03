FDA تجيز جرعة معزّزة من لقاح "فايزر" للأطفال حتى سن 12 عاما

سمحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" بمزيد من جرعات "فايزر" للأطفال حتى سن 12 عاما.

وقررت الجهات المنظمة اليوم الإثنين أنها ستسمح للأطفال من 12 إلى 15 عاما، بالحصول على الجرعة المعززة بمجرد مرور وقت كاف على آخر جرعة لهم.

وفي وقت سابق، كان قد أُوصي بالجرعات المعززة لكل من بلغ 16 عاما فأكبر.

لكن الخطوة التي اتخذت فيما تستأنف الدراسة بعد الأعياد، ليست هي الأخيرة، إذ يجب أن يقرر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ما إذا كان سيوصي بالجرعات المعززة للمراهقين الأصغر.

ويتوقع أن تعلن مديرة المركز، د. روشيل والينسكي، القرار الأسبوع الجاري، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أن كل من بلغ 12 عاما فأكبر مؤهل للحصول على الجرعة المعززة بمجرد مرور 5 أشهر على آخر جرعة بدلا من 6 أشهر.

ولا تزال اللقاحات تقدم حماية قوية من المرض الشديد لأي من متحورات كورونا، لكن سلطات الصحة حثت كل المؤهلين على الحصول على جرعات معززة لتجنب الإصابات الأقل من المتحورة "أوميكرون".

ويعاني الأطفال عادة من مرض أقل خطورة من كوفيد، لكن معدلات إيداعهم المستشفيات في ارتفاع بسبب أوميكرون، ومعظمهم لم يحصلوا على اللقاح.

ولقاح "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" هو الخيار المتاح الوحيد للأطفال في أميركا من أي سن. وحصل نحو 13.5 مليون طفل من 12 إلى 17 عاما -نحو نصف تلك الفئة العمرية- على جرعتين من لقاح "فايزر"، وفقا للمركز.