الصحة الإسرائيلية: 10644 إصابة جديدة بكورونا أمس والحالات الخطيرة بارتفاع

شخصت 10644 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الإثنين، في أعلى حصيلة تسجل خلال الموجة الخامسة للوباء، في وقت لوحظ الارتفاع المستمر بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة لرعاية طبية في المستشفيات، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، سجلت 850 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الإصابات النشطة إلى 45580 حالة نشطة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 1408869 إصابة، بينما بلغ العدد التراكمي لوفيات كورونا 8247 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وظهرت الإصابات الجديدة في أعقاب إجراء نحو 198 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا، وأظهرت النتائج أن 5.51% منها موجبة، في مؤشر لتجاوز الحصيلة اليومية للإصابات حاجز الـ10 آلاف إصابة، خلال الأيام المقبلة، علما أن معدل الحصيلة اليومية كان في الأسبوع الماضي 4500 إصابة.

ويستدل من معطيات وزارة الصحة الارتفاع في عدد الحالات التي بحاجة لرعاية طبية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 236 مصابا بينهم 117 مصابا بحالة خطيرة، بينما تم ربط 38 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي. في وقت بلغ معامل تناقل العدوى (R)، 1.91.

وخلال الأسبوع الأخير، سجلت 39361 إصابة بكورونا بارتفاع بنسبة 241,9%، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما سجلت 69 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 35.3%، فيما سجلت 4 وفيات كورونا بارتفاع بنسبة 34% تقريبا مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفي ظل تصاعد المنحى الوبائي، انطلقت اليوم حملة التطعيم بالجرعة الرابعة ضد كورونا في دور المسنين ومؤسسات السكن المحمي، علما أن الجرعة الرابعة ستكون متاحة لمن هم فوق جيل الـ60، وللطواقم الطبية أيضا.

وعلى الرغم من تفشي الفيروس، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، أنها ستعيد، الأسبوع المقبل، فتح حدودها أمام السياح الأجانب المطعمين ضد كورونا، بعدما أغلقتها في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إثر اكتشاف إصابة بالمتحورة "أوميكرون" لدى مسافر عائد من أفريقيا.

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، سيسمح منذ الأسبوع المقبل للسياح المطعمين الدخول إلى البلاد، فيما سيتم إعفاء العائدين من الدول البرتقالية والصفراء من الحجر الصحي شريطة أن تكون فحوصات كورونا سلبية.

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