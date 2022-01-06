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اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 19:06

اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قتل شاب (43 عامًا)، مساء اليوم، الخميس، جراء جريمة إطلاق نار في مدينة اللد.

ونقل الشاب وهو في حالة بالغة الخطورة إلى مشفى "أساف هروفيه"، حيث فشلت الجهود الطبية لإنقاذ حياته.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.

وتأتي جريمة إطلاق النار بعد ساعات من مقتل الطفل عمار محمد حجيرات (4 أعوام)، الذي كان يلهو في حديقة عامة، وتعرض لعيارات نارية أطلقها شخص على سيارة، على خلفية خلاف على عمل بورشة بناء.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنّ الطفل أصيب من جرّاء إصابته برصاصتين في الرأس والرقبة خلال تواجده، إلى جانب والدته، في حديقة ألعاب، إذ حصل إطلاق نار في المكان أصاب الطفل حين كان يلعب بالحديقة العامة.

ويرتفع عدد القتلى في البلدات العربية منذ بداية العام 2022 الجاري إلى ثلاثة، جراء العنف والجريمة.

بودكاست عرب 48

#اللد
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

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