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إصابتان خطيرتان لشابين من كفر قاسم في شجار بعسقلان

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 08:14

إصابتان خطيرتان لشابين من كفر قاسم في شجار بعسقلان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شابان من مدينة كفر قاسم بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر طعنهما في شجار وقع بمدينة عسقلان، الليلة الماضية.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا عن الشجار، وفتحت تحقيقا في ملابسات إصابة الشابين من سكان كفر قاسم بجروح خطيرة، بعد زعمها ​​تورطهما في مشاجرة نشبت بالقرب من محل تجاري في شارع "هابنينيم" في عسقلان، وفرار المتورطين بالطعن من المكان.

ونقلت الطواقم الطبية بسيارتي للإسعاف المكثف المصابين إلى المستشفى، وهما يعانيان جروحا خطيرة.

وقام محققو الشرطة بجمع الأدلة والنتائج من أجل التعرف على المشتبه بهم والقبض عليهم، دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة، لغاية الآن.

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#كفر قاسم
#عسقلان
#العنف والجريمة

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