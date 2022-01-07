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الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و16,830 إصابة جديدة بكورونا أمس

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 09:32

الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات و16,830 إصابة جديدة بكورونا أمس
فحص كورونا في نتانيا، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تواصل تسجيل أعداد كبيرة بالإصابات بفيروس كورونا ونسبة الفحوصات الموجبة للفيروس، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة. فقد سُجلت 16,830 إصابة بالفيروس، أمس، إثر إجراء 206,704 فحوصات لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة 8.22%.

وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 8259 منذ بداية الجائحة، إثر وفاة ستة مرضى منذ الأمس.

وارتفع عدد مرضى كورونا إلى 86,071، بينهم 2665 إصابة سجلت منذ منتصف الليلة الماضية. ويرقد في المستشفيات 338 مريضا بكورونا، بينهم 143 في حالة خطيرة، و42 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا 4,309,141 شخصا، والجرعة الثانية 5,955,873 شخصا، فيما تلقى الجرعة الأولى 6,613,437 شخصا.

وحذر خبراء اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا ("كابينيت كورونا") من احتمال ارتفاع الإصابات النشطة إلى "مليون خلال أسبوعين"، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية ("كان ١١")، مساء أمس.

ويتبين أن الإصابات الخطيرة ترتفع بوتيرة منخفضة جدًّا مقارنة بموجات سابقة، لكنّ الخشية هي من تعطّل الاقتصاد. ومع ذلك، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية تقليص الحجر للمصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض "بدءًا من الأسبوع المقبل"، وخفّضت دول كثيرة الحجر من 10 أيام إلى 7.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن إزالة جميع الدول من قائمة الدول الحمراء، ابتداء من منتصف الليلة الماضية.

واتفقت وزارتا الصحة والتربية والتعليم، مساء أمس، على خطة جديدة في المدارس، يبدأ سريانها بعد غد، الأحد، بعد مصادقة الحكومة ولجنة التربية والتعليم في الكنيست عليها. وبموجب الخطة الجديدة سيتم إيقاف العمل بطريقة "رمزور"، ويستمر طلاب المدارس وروضات الأطفال بالدراسة في المدارس.

وبموجب الخطة الجديدة، فإنه في حال اكتشاف إصابة بكورونا في الصف، يدخل المصاب إلى حجر صحي لمدة عشرة أيام. وفي حال كانت نتيجة فحص كورونا سريع سالبة، بعد مخالطة مريض بكورونا، فستكون مدة الحجر الصحي سبعة أيام، ويخضع الخروج من الحجر لفحص آخر في اليوم السابع ومصادقة طبيب.

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#كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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