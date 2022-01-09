اللد: إصابة فتى في جريمة إطلاق نار

أصيب فتى (16 عاما) مساء اليوم، الأحد، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد.

وعُلم أن الضحية نقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" وهو بحالة "متوسطة" الخطورة.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة.

وذكرت الشرطة، في بيان صدر عنها، أن عناصرها وصلوا إلى مكان وقوع الجريمة، وباشروا التحقيق في ملابساتها والبحث عن الجاني، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي استمرار لموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي، شهدت مدينة اللد، يوم الخميس الماضي، مقتل الشاب حسين العيسوي في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة.

كما فجع المجمع العربي بقتل الطفل عمار محمد حجيرات (4 أعوام)، الذي كان يلهو في حديقة عامة في قرية بير المكسور، وتعرض لعيارات نارية أطلقها شخص على سيارة، على خلفية خلاف بين مقاولين يعملون في مجال بناء.

وارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي في العام 2021 الماضي إلى 111 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ في حصيلة لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في تصاعد مستمر، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام 2020، 100 قتيل بينهم 16 امرأة.

وفي العام 2019 بلغت الحصيلة 93 قتيلا، بينهم 11 امرأة، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينهم 14 امرأة؛ فيما قُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في العام 2017.