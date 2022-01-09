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إصابة خطيرة بانقلاب جرار في النقب

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 15:30

إصابة خطيرة بانقلاب جرار في النقب
(توضيحية- تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص، يبلغ 45 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب جرار قرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 14:21 حول انقلاب جرار بمحاذاة شقيب السلام، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الصدر وأطراف جسده".

وذكر أحد المضمدين أنه "مع وصولنا إلى المكان شاهدنا الجرار رأسا على عقب وبجانبه المصاب إذ كان بوعيه وعانى جروحا في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث.

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#النقب
#حوادث الطرق
#شقيب السلام

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