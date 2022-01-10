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اللقية: اعتقال 3 مشتبهين بالضلوع في قتل الشاب أبو عمّار

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 19:35

اللقية: اعتقال 3 مشتبهين بالضلوع في قتل الشاب أبو عمّار
صورة توضيحية (تصوير: الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، اعتقال ثلاثة أشخاص من بلدة اللقية في النقب، للاشتباه بضلوعهم بجريمة قتل شاب من البلدة قبل نحو شهر.

وكان الشاب نبيل ياسر أبو عمار (18 عاما) من بلدة اللقية قد قتل في جريمة إطلاق نار ارتكبت "قرب بلدة ’لهافيم’ وهو في طرقه إلى عمله".

وعُلم أن المعتقلين الثلاثة هم أقرباء من اللقية، في حين لم توضح الشرطة خلفية الجريمة.

ومددت محكمة "الصلح" في بئر السبع اعتقال المشتبه بهم الثلاثة لمدة ثمانية أيام، لاستكمال التحقيات.

ضحية الجريمة، نبيل ياسر أبو عمار

وارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي في العام 2021 الماضي إلى 111 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ في حصيلة لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في تصاعد مستمر، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام 2020، 100 قتيل بينهم 16 امرأة.

وفي العام 2019 بلغت الحصيلة 93 قتيلا، بينهم 11 امرأة، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينهم 14 امرأة؛ فيما قُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في العام 2017.

بودكاست عرب 48

#اللقية
#النقب
#جريمة قتل
#نبيل ياسر أبو عمار

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