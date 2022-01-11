تسجيل حصيلة الإصابات اليومية الأعلى منذ بدء انتشار كورونا: 41,154 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، تسجيل حصيلة الإصابات اليومية الأعلى منذ بدء انتشار جائحة كورونا في آذار/ مارس 2020، وذلك بتسجيل 41,154 حالة، الإثنين، في حين شخصت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة الـ17:10 مساءً، 13,748 إصابة جديدة، وسط توقعات بأن تكون الحصيلة النهائية للإصابات (الثلاثاء) أعلى من ذلك بكثير.

هذا وأعلن المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور نحمان آش، عن تقصير مدة الحجر الصحي لمرضى كورونا إلى 7 أيام، بحيث تكون الأيام الثلاثة الأخيرة خالية من الأعراض.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها "أجرت في الأسابيع الأخيرة فحصًا لـ80 من المصابين بسلالة أوميكرون المؤكدين، تضمن فحوصات PCR وفحوصات خاصة بنمو الفيروس وتكاثره مرة كل يومين".

وذكرت الوزارة أن النتائج أشارت إلى أن "احتمال الإصابة بفيروس حي بعد سبعة أيام من المرض، منخفض، ويبلغ حوالي 6% (من بين 15 خلية مزروعة تم أخذها بعد اليوم السابع كانت خلية واحدة فقط إيجابية)".

ولفتت الوزارة إلى أن "البيانات عرضت على طاقم معالجة الأوبئة، الذي أوصى بدوره على تقصير مدة الحجر الصحي إلى سبعة أيام (بدلاً من الأيام العشرة التي يتم العمل بها حتى الآن)".

وشددت الوزارة على أنه "في حال استمرار ظهور الأعراض، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة (من الأيام السبعة الأولى) يجب استكمال 10 أيام من الحجر الصحي".

وأوضحت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، في الليلة الواقعة بين يومي الأربعاء والخميس.