تقليص فترة الحجر الصحي لمرضى كورونا إلى 7 أيام

قرر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، اليوم الثلاثاء، المصادقة على توصية لجنة الأوبئة الاستشارية التابعة للوزارة، بتقليص فترة الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد لتقتصر بذلك على سبعة أيام.

واعتبرت لجنة الخبراء التي تقدم استشاراتها لوزارة الصحة الإسرائيلية، في التوصية التي قدمتها للسلطات قبيل انعقاد جلسة اللجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، المقررة في وقت لاحق، اليوم، أنه "لا يمكن السيطرة على موجة التفشي الحالية"، مشددة على ضرورة فرض قيود مشددة على التجمهرات، فيما لم تنصح بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية.

وجاء في توصية لجنة خبراء الأوبئة أن "الموجة الخامسة (الحالية من تفشي الفيروس) لا يمكن وقفها، حتى بمساعدة القيود القصوى، بما في ذلك الإعلان عن الإغلاق الشامل"؛ ومع ذلك، أوصت لجنة الخبراء بتقييد التجمعات في الأماكن المغلقة وحماية السكان المعرضين للخطر.

وأوصت اللجنة بعدم إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، ونصحت باعتماد مخطط هجين يعتمد على التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد في ظل تزايد الحالات التي يفرض عليها الحجر الصحي، كما هو معمول به بسبب الإصابة أو مخالطة مصابي كورونا. بالإضافة إلى ذلك، عارض جميع أعضاء فريق الخبراء الإغلاق الشامل، "نظرًا لعدم اليقين وعدم اتضاح الصورة بشأن عدد الحالات الخطيرة المتوقع تسجيلها".

وشخصت 37,887 إصابة جديدة بالفيروس أمس الإثنين، في أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس منذ بدء الجائحة، في وقت واصلت الإصابات الخطيرة بالارتفاع مع تسجيل نسب فحوصات موجبة عالية للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة من صباح اليوم سجلت 4,726 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الإصابات النشطة إلى 185,753 حالة نشطة، ليبلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا بالبلاد 1,576,780 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8,271 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشاء الفيروس في البلاد في آذار/ مارس 2020.

ومع تفشي الفيروس بلغ معامل تناقل العدوى (R) 2.05، حيث لوحظ الارتفاع المتواصل بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، إذ يرقد في مستشفيات البلاد 700، بينهم 247 مصابا بحالة خطيرة و79 مصابا بحالة حرجة و59 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.