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إصابة الأسير أبو هوّاش بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 22:43

إصابة الأسير أبو هوّاش بفيروس كورونا
أبو هواش
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب الأسير هشام أبو هواش، الذي فكّ إضرابه عن الطعام قبل أسبوعين، بفيروس كورونا، بحسب ما أبلغ مشفى "أساف هروفيه" عائلة أبو هوّاش، مساء الخميس.

ونقل مشفى "أساف هروفيه" أبو هوّاش من غرفته إلى القسم المخصّص لعلاج مرضى كورونا.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، خاصة أنه ما يزال رهن العلاج في المستشفى، وهو بحاجة إلى رعاية وإجراءات وقائية خاصة.

وخاض إضرابًا عن الطعام استمر 141 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، وانتهى في تاريخ الرابع من كانون الثاني الجاريّ، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 شباط/فبراير القادم.

وشرع أبو هواش البالغ من العمر (40 عامًا) وهو من دورا بالخليل، بإضرابه عن الطعام في الـ17 من آب/ أغسطس 2021، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إداريّا.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#هشام أبو هواش

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